Magda i Oleh z "Big Brothera" nie są już razem? Coraz częściej mówi się o kryzysie w ich związku! Choć wydawało się, że po wyjściu z domu Wielkiego Brata tych dwoje w końcu będzie miało okazję lepiej się poznać i spędzić ze sobą więcej czasu, ich drogi coraz bardziej rozchodzą się. Związek Magdy i Oleha z Big Brothera przechodzi kryzys? Madzia ma teraz swój czas i korzysta z niego. Ma wiele wywiadów, nagrań, dużo podróżuje. Ostatnio była w Londynie, teraz jest na Openerze. Bez Oleha. Bawi się nad morzem ze znajomymi, podczas gdy Oleh jest w Warszawie - mówi nam znajoma pary. Fani "Big Brothera" od początku mieli wątpliwości, co do przyszłości tego związku. Wielu z nich uważało, że Oleh nie zasługuje na Madzię i nie dojrzał jeszcze do poważnego związku . Do tego w programie kilka razy nominował Madzię do opuszczenia domu Wielkiego Brata, czego Madzia nie przyjęła zbyt dobrze. Z jednej strony by coś chciała, a z drugiej się broni. Niech poczeka i zobaczy, co on o niej mówił i jak ją nominował w programie. Czuję, że jej to złamie serce. Nie znam go osobiście, ale po tym co widzę w programie, nie pasuje do Madzi. Najpierw nominuje ją do wyjścia, a potem przytula i nagle uświadamia sobie, że się zakochał, pisali fani show. Wielu z nich kibicowało jednak tej parze od samego początku i ucieszyło się, gdy po wyjściu Madzi z domu Wielkiego Brata w sieci pojawiło się wiele jej zdjęć z Olehem. Magda przedstawiła nawet Oleha swoim znajomym, ale ostatnio coraz rzadziej zaczęła się z nim pokazywać. Do Londynu poleciała sama , nie przedstawiła go swojej mamie, z którą ostatnio pojawiła się w "Dzień dobry TVN". Mama Madzi powiedziała, że nie poznała jeszcze Oleha i nie chce się na jego temat wypowiadać. Jednak w...