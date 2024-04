Choć dzisiaj „Big Brother” może wydawać się jedynie wspomnieniem po epoce w telewizji, która już się skończyła, dla uczestników była to wielka szansa na podbicie polskiego show-biznesu. Dzięki udziałowi w reality show dużą popularność zyskał Klaudiusz Sevković. Po przygodzie w domu Wielkiego Brata mężczyzna nie tylko prowadził swoje formaty, ale także wszedł do świata reklamy, a nawet polityki. Jego pięć minut z pewnością minęło, ale Polacy pamiętają go do dziś. Niedawno Sevkovkić znów pojawił się w telewizji – tym razem usiadł na kanapie Kuby Wojewódzkiego w znanym talk-show TVN.

Od emisji „Big Brothera” z udziałem Klaudiusza Sevkovicia minęły już 23 lata. Celebryta pojawił się w pierwszej odsłonie polskiej edycji show, który cieszył się wielką popularnością. Ostatecznie Sevković zajął piąte miejsce. Ponad dwie dekady później gwiazdor wciąż cieszy się rozpoznawalnością. Ostatnio przyjął zaproszenie do talk-show Kuby Wojewódzkiego. Na słynnej kanapie zdradził kulisy Wielkiego Brata. Ujawnił, czy dostał wynagrodzenie za wystąpienie w „Big Brotherze”. Co ciekawe, jego honorarium było w zagranicznej walucie.

Nic dziwnego, że ponad 20 lat temu można było liczyć na zupełnie inne stawki. Wynagrodzenie, które dostał Sevković, było za 99 dni, bo tyle właśnie spędził w domu Wielkiego Brata. Czy dzisiaj celebryta zdecydowałby się na udział w takim formacie? Gwiazdor nie mówi „nie”, ale zaznaczył, że zażyczyłby sobie znacznie wyższe honorarium.

Jakby to był fajny program, to czemu nie. Znaczy jestem teraz dużo droższy niż kiedyś, niż 23 lata temu. Wtedy za drobne wchodziliśmy do tego programu

Podobnie jak inni uczestnicy „Big Brothera” Klaudiusz Sevković wziął też udział w filmie Jerzego Gruzy „Gulczas, a jak myślisz”. Produkcja miała premierę w kinach w 2001 roku. W przeciwieństwie do reality show nie została dobrze przyjęta zarówno przez widzów, jak i krytyków. Na samo wspomnienie o tym tytule Sevković zaczął się śmiać. Jego zdaniem to cud, że dzieło w ogóle powstało.

Tam scenariusza nie było. Tak naprawdę to zastanawiam się, jak ten film powstał. Bo budżet filmu, z tego co się później dowiedziałem, wynosił trzy miliony złotych, z czego za dwa i pół miliona kupili ten ośrodek, który tam był. tak naprawdę my z Gulczasem dostawaliśmy takie polecenia, że możemy sobie robić, co chcemy. Wszyscy mają uczyć się scenariusza jakiegoś tam, który był dawany z dnia na dzień, a my byliśmy po prostu naturszczykami. Mogliśmy się wygłupiać i grać siebie. (…) Jakiś zarys fabuły był, ale my byliśmy puszczeni na pełen spontan

– wyznał.