Sylwia Grzeszczak to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek młodego pokolenia. Kilka tygodni temu odbyła się premiera jej drugiej solowej płyty, pojawił się też teledysk do singla "Pożyczony".

AfterParty.pl spotkało się z Sylwią, aby porozmawiać o nowym albumie. Grzeszczak wyznała, że nie wyobraża sobie swojego życia bez śpiewania, a koncertowanie i spotkania z fanami dodają jej energii i motywacji. Wspomniała też, że nie najlepiej odnajduje się w meandrach show-biznesu i woli skupiać się na tym, co robi najlepiej - czyli tworzeniu muzyki.



Żyję w świecie show-biznesu, który jest dość różny i tak jak w każdej pracy - są różne osoby, jedni wspierają, drudzy woleliby żeby mnie nie było. Staram się doceniać te najfajniejsze momenty i stąd też tytuł płyty "Komponując Siebie". Chcę komponować siebie, swój charakter i nie chcę stawać się osobą coraz gorszą czy zmanierowaną - powiedziała w wywiadzie dla AfterParty.pl

