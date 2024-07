Karl Lagerfeld to żywa ikona mody. Dyrektor artystyczny domu mody Chanel od lat wzbudza wielkie kontrowersje w branży, chociażby przez nieugiętość w promowaniu wychudzonych sylwetek modelek czy ostrą krytykę osób puszystych. Pomimo sporego grona antyfanów, nie brakuje też zwolenników jego talentu. Kontakt z mistrzem udało się nawiązać chociażby polskiej projektantce, Joannie Przetakiewicz.

Chociaż projektant zawsze strzeże swojej prywatności, w wywiadzie dla marcowego "Elle" znajdziemy mnóstwo złotych myśli Lagerfelda. Już na samym początku projektant mody przyznaje się, że nie należy do miłych osób:

Gwiazda mody niechętnie mówi o swoich rodzicach, mówi jednak o swojej matce, która była wobec niego bardzo surowa. Lagerfeld opowiada, że nigdy nie miał poczucia, że czuł się przez nich kochany. Wspomina, gdy mama straszyła go w wieku ośmiu lat:

"Musimy pójść do krawca, by uszył zasłony na twoje dziurki w nosie, są takie wielkie" Czy takie rzeczy mówi się własnemu dziecku? Uwielbiałem tyrolskie kapelusze, a ona mówiła mi: "Wyglądasz w tym jaka stara lesbijka". Nie rozumiałem o co chodzi.