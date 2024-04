Roksana z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wpisem w mediach społecznościowych. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej jeszcze niedawno prezentowała zdjęcia w sukni ślubnej i przygotowywała się do tego wielkiego dnia, a teraz przeniosła się do rodzinnego domu. Co cię stało?

Reklama

Roksana z "Rolnik szuka żony" rozstała się tuż przed ślubem?

Roksana, Aleksandra i Teresa wzięły udział w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" i były kandydatkami Stanisława. Jak wiadomo, rolnik nie wybrał żadnej z nich, ale każda znalazła już szczęście poza programem. Roksana jakiś czas temu została mamą i zaręczyła się z partnerem, a teraz para przygotowywała się do ślubu. Ostatnio uczestniczka prezentowała się w sukni ślubnej, a teraz zaskoczyła wyznaniem, że w jej rodzinnej miejscowości plotują o jej rozstaniu. Roksana rozwiała wszelkie wątpliwości i pisze wprost, że ona odpoczywa u rodziców, a jej narzeczony na ...Majorce.

CZY ROZSTAŁAM SIĘ ZE SWOIM? Dawno mnie nie było w moim rodzinnym Marchewkowie, ale myślenie ludzi nigdy się nie zmieni. Wczoraj sąsiadka zaczepiła moją mamę i zapytała jak to jest, bo ludzie gadają. Ja odpoczywam na wsi a Lubek na Majorce.Tak to w życiu bywa. napisała wymownie Roksana z 'Rolnika'

Internautki w pełni rozumieją Roksanę i dzielą się z nią podobnymi doświadczeniami.

Też mieszkam na wsi i to jedyny minus , wszyscy śledzą każdy twój ruch ,nic nie można utrzymać w tajemnicy

Byłam raz po ślubie sama przez ponad miesiąc u mamy na wsi i to jakie teorie tam powstawały nadałoby się na serial

Odpoczywajcie i nie przejmujcie się gadaniem ludzi, Wasze szczęście i odpoczynek się liczy

Ostatecznie, aby rozwiać wątpliwości, jedna z obserwatorek wprost zapytała:

Zobacz także

To rozstała się Pani ze swoim czy nie?

Roksana odpowiedziała:

Nie. Ślub aktualny napisała Roksana z 'Rolnika'

Instagram @rok.sarna

Reklama

Sądzicie, że Roksana z "Rolnik szuka żony" pochwali się w mediach społecznościowych zdjęciami ze ślubu? Jak wiadomo, na uroczystości nie zabraknie też innych uczestników programu, jak chociażby Joanny i Kamila, którzy już chwalili się zaproszeniem.