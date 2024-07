1 z 10

Festiwale to dla artystów wyjątkowa okazja, aby zaprezentować przed szerszą publicznością swój materiał, ale też ogromna rywalizacja i to nie tylko pod względem muzycznym. Co roku podczas imprezy Top Trendy gwiazdy prześcigają się w efektownych stylizacjach i robią wszystko, aby to właśnie ich kreacje zapadły w pamięć. Przypomnijmy: Szokujące, piękne, kontrowersyjne... O tych kreacjach z Top Trendy mówili wszyscy!

W tym roku nie było inaczej. Podczas wczorajszego koncertu Największe Przeboje Roku największą uwagę zwracała na siebie Ruda z zespołu Red Lips, która zastosowała bardzo prosty patent. Do niepozornej bluzki dobrała skórzane czerwone spodnie i bardzo wysokie obcasy, co w połączeniu z fryzurą dało efekt "Barbie". Opłacało się, bo Ruda była na ściance wprost rozchwytywana przez fotografów. W rozmowie z AfterParty.pl wokalistka przyznała, że czuje się już na scenie dużo pewniej, stąd też dobór nieco odważniejszej stylizacji.



Minął już jakiś czas, moja świadomość się w pewnym tematach trochę zwiększyła i przede wszystkim jestem też już dzisiaj chyba

trochę bardziej pewną osobą niż jeszcze rok temu, bo pamiętam jak stanęłam po raz pierwszy tutaj na deskach Opery Leśnej to byłam zmiażdżona ogromem, zarówno tego obiektu, jak i akustyki, to było dla mnie coś zupełnie nowego i było to dla mnie ogromne wyzwanie. Wydaję mi się, że jakoś sprostałam temu wyzwaniu i bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj wrócić ponownie i mam nadzieję, że już tak co roku będziemy tu przyjeżdżać - wyznała w rozmowie z nami.

Okazuje się też, że wdziękami Rudej zainteresowali się szefowie magazynów dla panów. Wokalistka nie ukrywa, że otrzymała już propozycje z "Playboya" czy "CKM", ale póki co konsekwentnie im odmawia.

Dostaję różne propozycje, dopóki moja muzyka będzie się broniła sama to mam nadzieję, że jeszcze długo nie będę musiała z nich korzystać. Kilku propozycjom odmówiłam - stawiam przede wszystkim na dobrą muzykę i granie koncertów. Nie wiem na ile rynek jest na to gotowy w tej chwili, czy to nie będzie za mało, żeby się na nim utrzymać, ale zrobię wszystko, żeby tak było po prostu - zapewnia w rozmowie z AfterParty.pl liderka Red Lips.

Cały wywiad z Rudą z Red Lips poniżej.

Ruda na Sopot Top Trendy 2014: