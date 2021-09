„Ninja Warrior Polska 4”: Ruda z „Red lips” powalczy, a Karolina Gilon i „Juras” zaśpiewają!

Przed nami pierwszy odcinek drugiej serii walecznego show Polsatu „Ninja Warrior Polska” (zobaczymy go już dziś o 20:05)! Kto tym razem stanie na torze? Wśród uczestników trzy znane nazwiska! Poznajcie ich! Franek Rumak z "Love Island" w "Ninja Warrior Polska" W pierwszym odcinku „Ninja Warrior Polska” (które tym razem poprowadzi Karolina Gilon) zobaczymy m.in. Łukasza Kadziewicza, znanego siatkarza: Całe życie słyszałem, że czegoś nie mogę, do czegoś się nie nadaję, bo jestem za wysoki lub mam nieodpowiedni charakter – wspomina siatkarz. - A jak tak słyszę, to robię wszystko, by pojawić się właśnie w takich miejscach i spróbować swoich sił. Najpierw był udział w „Tańcu z gwiazdami”, a teraz przyszła pora na pobieganie w roli ninja. W życiu chodzi o zabawę, a ja lubię się dobrze bawić! Jak oceniam swoje szanse? Jak ma się 206 cm wzrostu, prawie każdy sport można uznać za ekstremalny – także udział w „Ninja Warrior Polska”. W programie swoich sił spróbuje również Franek Rumak, znany wszystkim z „Love Island”! Chcę sprawdzić, na ile jestem ninja – mówi z uśmiechem Franek Rumak. – Wyznaję zasadę, że nieważne ile razy się upada, ważne ile razy się wstaje. Jestem tu po to, aby się sprawdzić i dobrze bawić. Mam swoje typy co do potencjalnych zwycięzców. Obserwuję kilku gości na Instagramie, którzy nieźle wymiatają. Wśród faworytów 1. odcinka znajduje się Jakub Zawistowski, czyli last man standing z 1. sezonu „Ninja Warrior Polska”. – Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowany. Ale jak dobrze – to okaże się na torze. Przez cały rok trenowałem na torach podobnych jak ten w programie. Niestety...