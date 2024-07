Kariera Rafała Maślaka toczy się w błyskawicznym tempie. Zaledwie kilka tygodni temu zdobył on tytuł Mistera Polski 2014, a chwilę potem brylował już na salonach, udzielał wywiadów i zdobył pokaźne grono fanów. Zainteresowanie wokół jego osoby przełożyło się też na pierwsze propozycje zawodowe. Przypomnijmy: Mister Polski idzie jak burza. Właśnie zgarnął kontrakt ze znaną marką

Model regularnie aktualizuje też swojego bloga, która ma bardzo life-style'owy charakter. Maślak publikuje na nim głównie zdjęcia stylizacji i porad dotyczących treningów. Nie brakuje również bardziej personalnych wyznań, szczególnie ostatnio, gdy Rafał zasmakował po raz pierwszy popularności. W najnowszej notce Maślak zdradził, że kilka dni temu zasnął zmęczony za kierownicą i miał wypadek. Wyszedł z niego cało, finalnie ucierpiało tylko jego auto.

Nie pisałem o tym wcześniej, ale kilka dni temu otarłem się o śmierć. Jadąc w nocy do Warszawy, przysnąłem za kierownicą…. Na szczęście, coś czuwa nade mną, bo ucierpiał jedynie samochód, a ja wyszedłem z tego praktycznie bez szwanku. Ta sytuacja spowodowała, że ostatnie dni nie potrafiłem o niczym innym myśleć, jak tylko o tym, co się stało i wyrazić wdzięczność, komuś tam na górze, że nie dopuścił do tragedii - napisał na blogu www.rmlifestyle.com Maślak.

Mister dodał też, że wypadek skłonił go do podjęcia ważnej dla siebie decyzji, mianowicie postanowił przeprowadzić się do Warszawy.



Mam coraz więcej zleceń w stolicy, zaproszeń na imprezy w roli gości specjalnego i castingów do różnych projektów. Tytuł Mistera Polski zobowiązuje mnie do uczestnictwa w pokazach, imprezach charytatywnych i wielu innych, które odbywają się w Warszawie. Wiem, że ryzykuję wiele, ale nie mam już naprawdę siły co trzeci dzień kursować na trasie Międzyrzecz – Warszawa (...) Zmienię tylko miejsce zamieszkania, ale nie swoje przekonania i zasady, którymi się w życiu kieruję. Nie ważne gdzie się mieszka, ważne jakim jest się człowiekiem - tłumaczy.

Po przeprowadzce do Warszawy jego kariera nabierze jeszcze większego rozpędu?

