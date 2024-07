"Taniec z Gwiazdami" okazał się prawdziwym przebojem tej wiosny. Format powrócił do telewizji po dłuższej przerwie w nowej stacji, z nowym jury i prowadzącymi. Od momentu ogłoszenia informacji, że Polsat zdecydował się na jego reaktywację, w sieci zawrzało. Spekulowano o tym kto pojawi się na parkiecie, kto będzie oceniał występu aż wreszcie - kogo zobaczymy w roli gospodarzy. W programie wzięło udział dwanaście par, w każdy piątek jedna z nich opuszczała show, aż ostatecznie o Kryształową Kulę walczyły Aneta Zając i Joanna Moro. Przypomnijmy: Aneta Zając wygrała "Taniec z Gwiazdami"

Z oficjalnych danych dotyczących wyników oglądalności wynika, że "Taniec z Gwiazdami" był najchętniej oglądanym programem rozrywkowym tej wiosny. Co tydzień śledziło go ponad 3 mln 585 tys. widzów. Średnia oglądalność w grupie wiekowej 4+ wynosiła 23,8%, a w finale aż 27,4%. W grupie 16-49 - 18,8%.

Powód do radości ma również "Tylko muzyka. Must Be The Music" wciąż pozostając najchętniej oglądanym talent-show w Polsce. Jego średnia widownia wynosiła ponad 2, 476 miliona widzów. Finał siódmej już edycji wygrał zespół Sachiel. Stacja Polsat potwierdziła już informacje, że wkrótce zobaczymy kolejne edycje wspomnianych produkcji. Cieszycie się?

