Kochacie modę i uwielbiacie tworzyć własne stylizacje? Mamy coś dla Was! Konkurs Look of the Month by Orsay. Waszym zadaniem będzie stworzenie stylizacji z wykorzystaniem rzeczy z jesienno-zimowej kolekcji marki. Zatem do dzieła!

Marka Orsay zaprosiła do współpracy przy tym projekcie blogerkę modową Cajmel, która stworzyła swoją stylizację w pierwszej odsłonie konkursu. Zaś waszym zadaniem jest zmierzenie się z blogerką i skomponowanie własnego zestawu na stronie www.lotmbyorsay.com.

Autorki 3 stylizacji, które najbardziej przypadną Cajmel do gustu, wygrają bon na zakupy o wartości 1000 zł. Do zgarnięcia są również akcesoria Orsay i kosmetyki Isadora.

Musicie pamiętać, że kolaże mogą zabierać jedynie rzeczy z aktualnej kolekcji Orsay. Jeżeli tym razem nie uda się wam zgarnąć głównej nagrody to w listopadzie i grudniu kolejne blogerki będą rzucały wam modowe wyzwania.

Trzymamy kciuki!