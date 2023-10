Caroline Derpienski nie przeszła obojętnie obok uszczypliwej obserwatorki. Stanowczo odpowiedziała

Monika Zielińska miała naprawdę mocne wejście do "Love Island". Tuż po przeparowaniu, podczas którego pożegnaliśmy pierwszego uczestnika w tej edycji, do hiszpańskiej willi weszła przepiękna brunetka o brązowych oczach, czyli właśnie Monika! Dziewczyna rozgrzała uczestników do czerwoności, ale od razu wzbudziła również wiele emocji wśród widzów "Wyspy miłości". Jak twierdzą niektórzy fani, Monika to gwiazda innych programów rozrywkowych. Niektórzy doskonale pamiętają jej występy w telewizji - co zatem sądzą o nowej uczestniczce "Love Island"? Musicie to zobaczyć! Zobacz także: "Love Island 4": Bruno podpadł uczestniczkom! Panie są wściekłe: "Już w nic mu nie wierzę" "Love Island": Monika wystąpiła w innych programach rozrywkowych? Monika, nowa uczestniczka "Love Island" , to prawdziwa kobieta rakieta! Jej piękne kobiece kształty od razu rozpaliły zmysły panów mieszkających w hiszpańskiej willi. Wygląda na to, że dziewczyny mogą już czuć się zagrożone! Monika jest fotomodelką - kocha modę, podróże oraz słuchanie muzyki, ponadto interesuje się również astrologią. Nowa uczestniczka na "Wyspie miłości" chce spotkać ciekawych ludzi, z którymi będzie się dobrze bawić i może zaprzyjaźnić, a jeżeli spotka na swojej drodze również miłość, to nie będzie jej się opierać… Jednak czujni fani "Love Island" szybko zwrócili uwagę, że to nie jest telewizyjny debiut Moniki. Zdaniem widzów "Wyspy Miłości", dziewczyna brała udział między innymi w takich programach jak "Gry małżeńskie", czy "Damy i Wieśniaczki". - Ona chyba była w programie damy i wieśniaczki? dobrze kojarzę 😜?...