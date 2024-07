Gwiazdy też mają w swoich szafach ulubione ciuchy, z którymi prawie się nie rozstają. I to mimo ich dużo zasobniejszych portfeli! Amanda Seyfried często nosi torebkę od Bottega Veneta z kolekcji Intrecciato Nappa. Koszt torebki to - bagatela - ok. 12 tys. zł.

Amanda łączy torbę z różnymi stylizacjami. Raz zakłada ją do jeansów i szpilek, innym razem do sukienki. Widać każda z nas ma w swojej szafie ulubioną rzecz, która zdaje się pasować do wszystkiego...