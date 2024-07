Całkiem niedawno zachwycałyśmy się lookiem Agnieszki Szulim na gali "Zwykły bohater". Jej sukienka, w grzecznym, dziewczęcym kroju nabrała "pazura" za sprawą koloru khaki. Pomogły też rockowe, czarne kozaki. Dziś wiemy, skąd jest ta sukienka.

To projekt polskiej marki Bizuu. Sukienka w modelu Constancia II kosztuje 1390zł. To niemało, ale trzeba przyznać, że jest fantastyczna. Jak wam się podoba ten projekt? Zawsze można poszukać tańszych zamienników do tego looku.

