Caroline Derpienski niezmiennie udowadnia, że kocha swoje dollarsowe życie w Stanach Zjednoczonych. Tym razem pochwaliła się wyjściem na brunch do jednej z topowych restauracji. Niemal całą uwagę przyciąga stylizacja Derpienski. Ta sukienka jest naprawdę odważna, ale uwagę zwraca jej cena. Caroline na tę kreację nie wydała milionów.

Reklama

Caroline Derpienski pozuje w ultra krótkiej sukience

Caroline Derpienski swoją najnowszą stylizacją udowadnia, że w niedrogiej sukience też można wyglądać jak milion dolarów. Celebrytka i influencerka właśnie zrelacjonowała swoje wyjście do restauracji i pochwaliła się półmiskiem pełnym owoców morza, ale tym razem to skąpa kreacja przyciąga całą uwagę. Ta czarna, krótka kreacja z kwiatowymi elementami na biuście, którą wybrała Caroline Derpienski to model sukienki ze sklepu internetowego Fashionova i kosztuje uwaga... 180 złotych.

Instagram @ carolinederpienski

Zobacz także: Aneta Glam pokazała, jakie ma wielkie serce. Będzie pomagała zwierzętom i dzieciom

Reklama

Co ciekawe, sukienka Caroline to najtańszy element jej stylizacji. Torebka Guci, którą wybrała influencerka kosztuje 11 ts. zł. Tymczasem samochód BMW M8 to model kosztujący niemal 780 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że Caroline Derpienski naprawdę zaskoczyła swoją najnowszą stylizacją i udowadnia, że nosi stylizację w cenie dostępnej również dla swoich fanek.

Instagram @ carolinederpienski