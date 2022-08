Agnieszka Woźniak-Starak co chwila zachwyca nas swoimi wspaniałymi stylizacjami. Tym razem piękną prowadzącą "Dzień Dobry TVN" możemy podziwiać już w nawiązującym do jesiennego sezonu outficie. Jak wiadomo, ostatnio pogoda w Polsce nas nie rozpieszcza, ale gdy ma się takie wyczucie stylu jak piękna dziennikarka, to nawet w najbardziej pochmurną pogodę wygląda się jak milion dolarów! Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak wybrała przepiękne buty, które będą królowały w nadchodzących, jesiennych miesiącach. Zobaczcie sami! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak zachwyca swoimi długimi nogami w sandałach za 2800 złotych! Agnieszka Woźniak-Starak w hitowych kowbojkach na jesień 2021 Agnieszka Woźniak-Starak nie bez powodu jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd - każda jej stylizacja robi furorę! Dziennikarka doskonale wie, co rządzi w modowych trendach, a my z podziwem patrzymy na jej kolejne outfity. Tym razem możemy oglądać jej look, w którym ostatnio pojawiła się w "Dzień Dobry TVN" . Przez ostatnie tygodnie gwiazda zachwycała nas swoimi letnimi stylizacjami , ale jak wiadomo, ostatnio pogoda w Polsce nie dopisuje. Z tego też względu Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na stylizację w iście jesiennym klimacie. Zobaczcie sami! Agnieszka Woźniak-Starak wybrała wzorzystą, krótką sukienkę z długim rękawem, na którą założyła długi czarny płaszcz - ten model również świetnie sprawdzi się jesienią. Jednak my tym razem ze szczególnym podziwem patrzymy na jej buty! Agnieszka Woźniak-Starak wybrała genialne, brązowe kowbojki wykończone kwiatowymi wstawkami. Jest to model od Etro, który doskonale ożywi każdą stylizację i nada jej wyjątkowego charakteru. Jego jedynym minusem jest cena - aby mieć je w swojej...