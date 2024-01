Sandra Kubicka, od kiedy ogłosiła, że jest w stanie błogosławionym, często dzieli się z fanami swoimi odczuciami. Tak było również tym razem nagle, w czwartek rano wstawiła nieco niepokojące InstaStory. Gwiazda podzieliła się informacją, co przydarzyło jej się w nocy! Przez to nie mogła spać: "No i się zaczęło" - pisze. O co chodzi?

Reklama

Tak Sandra Kubicka czuje się w ciąży

Sandra Kubicka kilka dni temu obchodziła swoje 29. urodziny. Ciężarna celebrytka życzyła sobie wtedy jednego - aby jej synek urodził się zdrowy. Jakiś czas temu prezenterka zapewniała fanów, że czuje się bardzo dobrze i ma mnóstwo energii, zaczyna jednak gorzej spać. Niestety, problemy ze snem zaczęły się nasilać. Do sieci trafił dziś niepokojący post, w którym celebrytka opowiada, dlaczego całą poprzednią noc nie spała. Z jej relacji wynika, że zdarzyło się to dopiero pierwszy raz!

No i się zaczęło. Całą noc nie mogłam spać - czytamy.

Co ma na myśli?

Instagram@sandrakubicka

Okazało się, że celebrytka nie mogła znaleźć sobie miejsca, co uniemożliwiło jej komfortową noc. Dodała również, że nie dość, że była głodna, mimo zjedzenia dzień wcześniej kolacji, to jeszcze czuła... ucisk na pęcherz. Wygląda na to, że Sandra Kubicka nie miała wcześniej takich objawów ciąży i dopiero się do nich przyzwyczaja. W dalszej części InstaStory dopisała:

Uciskał mnie pęcherz i byłam całą noc głodna, pomimo tego, że zjadłam normalnie kolację - narzeka Kubicka.

Zobacz także: Dramat Sandry Kubickiej w urodziny, doszło do ataku. "Jestem wściekła"

Zobacz także

instagram @sandrakubicka

Warto zaznaczyć, że ciąża Sandry Kubickiej jest bardzo upragniona, z uwagi na to, że wraz z Baronem długo starali się o powiększenie rodziny. Ponadto prezenterka nie ukrywała, że walka o dziecko była trudniejsza niż się wydaje ze względu na jej choroby (Kubicka od kilku lat mierzy się z PCOS, czyli zespołem policystycznych jajników a także insulinopoornością).

Gwiazda dziś ochoczo dzieli się przebiegiem ciąży i opowiada na bieżąco o swoim samopoczuciu.

Reklama

Zobacz także: Ciężarna Sandra Kubicka zalała się łzami podczas badania. Lekarz nie zostawił wątpliwości

Instagram @sandrakubicka