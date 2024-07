W piątek późnym wieczorem żona Kamila Durczoka, Marianna Dufek-Durczok wydała na swoim profilu na Facebooku list otwarty. Dziennikarka odpowiada tam na publikację "Wprost" uważając, że to co pojawiło się w artykule jest karygodne i przez kłamliwe informacje redaktor naczelny "Faktów" znalazł się w szpitalu. Zobacz: Żona Kamila Durczoka w końcu zabrała głos na temat głośnej afery. Wystosowała list otwarty

Tygodnik postanowił zareagować na stawiane zarzuty i odpowiedział na list Dufek-Durczok. Redakcja tłumaczy się, że jest zainteresowana tylko i wyłącznie sprawą molestowania i mobbingu, do czego podobno dochodziło w stacji, w której dziennikarz obejmuje wysokie stanowisko. Osoby odpowiedzialne za publikację twierdzą, że próbowały skontaktować się z Durczokiem, ale ten rzucił słuchawką:

Z Kamilem Durczokiem rozmawialiśmy tydzień temu. Nie pytaliśmy o sprawy prywatne, bo te nas nie interesują. Nasz rozmówca rzucił słuchawką i zakończył rozmowę. Ponowne próby skontaktowania się z nim nie przynosiły rezultatu. Pytania, których nie zdążyliśmy zadać w rozmowie telefonicznej, przesłaliśmy mu więc mailem - czytamy na stronie wprost.pl

W treści maila ponoć nie padły pytania dotyczące życia prywatnego, a jedynie sytuacji jaka mogła zaistnieć w TVN-ie. Dziennikarze podkreślają, że ofiarami całego tego zamieszania są osoby, które poznali pracując nad tekstem:

W pytaniach przesłanych przez nas mailem nie ma ani jednego pytania o sprawy prywatne. Są jedynie pytania o mobbing i molestowanie seksualne w jego miejscu pracy. Za głęboko niesprawiedliwe uznajemy nazywanie nas "psami gończymi tropiącymi ofiarę", gdy w rzeczywistości upominamy się o prawa ofiar. Ofiar molestowania i mobbingu. Powtórzmy: ofiarami są osoby, które spotkaliśmy podczas pracy nad tekstem.

Ponadto osoby pracujące nad publikacją uważają za niestosowne namawianie ich, aby wstrzymały się z kolejną publikacją do momentu wyników analizy komisji powołanej przez stację:

Nie możemy się zgodzić z sugestią, iż z wyjaśnianiem sprawy, którą się zajmujemy, "musimy" poczekać na wyniki pracy komisji powołanej przez TVN. Odbieramy takie sugestie jako próbę opóźnienia naszej publikacji. To żądanie absurdalne - wszak gdyby nie nasze zainteresowanie tematem, komisja ta w ogóle by nie powstała. To my pokazaliśmy, iż jedna ze stacji telewizyjnych ma problem. To dzięki naszemu pierwszemu tekstowi, po kilku latach bierności, wreszcie zainteresowano się sprawą.

Uważają również, że zebrane przez nich materiały mogą pomóc w śledztwie:

Ponadto nasza praca może dostarczyć komisji materiałów, na których zebraniu jak rozumiemy komisji zależy. Zakładamy, że wszystkim nam zależy na tym, by wskazać problem, rozwiązać go i sprawić by podobne sytuacje nie występowały w przyszłości. Niepokoją nas próby dezawuowania naszej pracy, gdyż mogą one zostać odebrane przez ofiary molestowania jako próba generalna przed dezawuowaniem ich własnych relacji, a nawet jako chęć ich zastraszenia i moralnego zaszantażowania.

"Wprost" odpowiada również na zarzut Marianny Dufek-Durczok, jakoby obdzwaniali najbliższych Kamila Durczoka:

Stanowczo zaprzeczamy, że "dzwoniliśmy gorączkowo po całej Warszawie i Śląsku w poszukiwaniu tematów do kolejnej publikacji”. Nie tropimy prywatnych wątków z życia pana Durczoka. Osoba szefa "Faktów" TVN interesuje nas wyłącznie w chwili, gdy pojawia się uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do złamania prawa.

Redakcja odwołuje się również do tekstu zamieszczonego na portalu gazeta.pl, w którym pojawiły się informacje na temat zachowania dziennikarzy "Wprost":

Ponadto, wbrew temu, co napisano w tekście zamieszczonym na stronie gazeta.pl, nie jest prawdą, że pytania wysłaliśmy w piątek - w rzeczywistości e-mail został wysłany dzień wcześniej. Nie jest też prawdą, że "zażądaliśmy odpowiedzi do 20.00". Zastosowana formuła była znacznie bardziej uprzejma i brzmiała - cytat: "Będziemy wdzięczni za odpowiedź do piątku, 20 lutego, godz. 20.00". Jest to związane z cyklem wydawniczym tygodnika.

Co przeczytamy w kolejnej publikacji?

