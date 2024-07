Wpadką na wyborach Miss Universe żyje dziś cały świat. Podczas finałowej rozgrywki prowadzący ogłosił, że tytuł i koronę zdobyła Miss Kolumbii Ariadna Gutierrez. Piękna Ariadna wzruszyła się, dostała szarfę i bukiet, została ukoronowana i... musiała oddać tytuł. Okazało się, że prowadzący Steve Harvey pomylił się! I tytuł należy do Miss Filipin - 26-letniej Pii Wurtzbach. Potem doszło do jednego z bardziej żenujących momentów w historii telewizyjnych relacji na żywo. Ariadnie zdjęto koronę z głowy i ukoronowano Pię Wurtzbach. Prowadzący przeprosił na Twitterze, tłumacząc, ze to był "zwykły ludzki błąd" i przy okazji... źle napisał nazwę i Filipin, i Kolumbii.

Coś czujemy, że pan Harvey nie poprowadzi szybko kolejnej gali...

A Waszym zdaniem, która z Missek bardziej zasługiwała na tytuł?

Miss Filipin Pia Wurtzbach- obecna Miss Universe

Miss Kolumbii Ariadna Gutierrez - przez chwilę Miss Universe

Moment odebrania korony Ariadnie Gutierrez

Moment ogłoszenia, że Miss Universe zostaje jednak Miss Filipin Pii Wurtzbach

