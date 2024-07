Rihanna to niekwestionowana ikona stylu. Przyzwyczaiła już nas do swoich kreacji: ekstrawaganckich, seksownych, drapieżnych. Tym razem jednak zupełnie nie wiemy, co myśleć o jej najnowszej stylizacji. Gwiazda pojawiła się bowiem w romantycznej sukience w kwiatowy wzór Marni i białych mokasynach Chanel. Do tego zestawu dodała jeszcze mały zielony plecaczek i opaskę na szyję z logo domu mody Versace. Wszystko wydaje się być w porządku, ale… jakoś nie pasuje do stylu Rihanny.

A wy jak sądzicie?

