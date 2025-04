Marcin Mroczek, aktor znany przede wszystkim z serialu "M jak miłość", oraz Marlena Muranowicz, właścicielka agencji hostess i influencerka, przez lata uchodzili za udane małżeństwo. Para wzięła ślub w 2013 roku i wspólnie wychowuje dwóch synów. Publicznie rzadko opowiadali o swoim życiu prywatnym, jednak ich relacje były do tej pory postrzegane jako stabilne i pełne wsparcia. Teraz to się zmieniło i w mediach gruchnęła wiadomość o rozstaniu pary. To nie wszystko! Tego rozstania można się było spodziewać.

Rozstanie Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz

Jak informuje portal Pudelek.pl, pozew rozwodowy został już złożony w warszawskim sądzie. Informacja ta zaskoczyła fanów Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz, którzy nie spodziewali się, że ich związek może przeżywać poważne trudności i zakończyć się rozstaniem. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące warunków rozstania ani ewentualnych ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi.

Jedno jest pewne, to już kolejna gwiazda serialu "M jak miłość", która rozstaje się w ostatnim czasie. Wcześniej było głośno o rozstaniu Rafała Mroczka, który już na nowo ułożył sobie życie i jest po ślubie, a niedawno swoje małżeństwo z Marcinem Hakielem zakończyła Katarzyna Cichopek. Teraz to Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz zdecydowali się na rozstanie. Ich ślub w 2013 roku był wielkim wydarzeniem, na którym nie zabrakło gwiazd hitowego serialu "M jak miłość".

Rozwód Marcina Mroczka z żoną można było przewidzieć?

Informacja o rozwodzie Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz szybko rozprzestrzeniła się w sieci, wywołując lawinę komentarzy. Fani wyrażają zaskoczenie i nie dowierzają, że to już kolejna para w ostatnim czasie, która rozstała się, choć do tej pory uchodzili za zgrane małżeństwo.

W przypadku Marcina Mroczka i jego żony w mediach społecznościowych na próżno można szukać rodzinnych zdjęć. Ostatnia ich wspólna fotografia pochodzi z grudnia 2023 roku. Wygląda na to, że kryzys w ich małżeństwie mógł trwać już od jakiegoś czasu, a brak wspólnych zdjęć jasno na to wskazuje.

Brak obecności Marcina Mroczka na zdjęciach żony

Marlena Muranowicz, mimo że jest aktywna na Instagramie, nie publikowała zdjęć z mężem, co wzbudziło podejrzenia o możliwy kryzys w ich związku. Teraz wiadomo już, że rozstanie było faktem, a sprawa rozwodowa jest w toku. Co prawda dawne zdjęcia nie zostały usunięte, ale jest ich jedynie kilka.

Spodziewaliście się tego rozstania?

