Watykan podał długo wyczekiwaną informację: konklawe 2025 roku rozpocznie się 7 maja. Tego dnia kardynałowie z całego świata zbiorą się, aby wybrać nowego papieża. Data została oficjalnie zatwierdzona i ogłoszona po kongregacji generalnej. To wyjątkowy moment, który zapisze się w historii Kościoła katolickiego.

Gdzie odbędzie się wybór nowego papieża?

Wszystko wydarzy się w sercu Watykanu. Konklawe zostanie przeprowadzone w legendarnej Kaplicy Sykstyńskiej. To tam kardynałowie oddadzą swoje głosy w tajnym głosowaniu. Kaplica Sykstyńska, miejsce nie tylko zachwycające artystycznie, ale także pełne duchowego znaczenia, po raz kolejny stanie się świadkiem jednego z najważniejszych momentów w życiu Kościoła.

Kto zdecydował o dacie konklawe?

Decyzja o terminie konklawe nie zapadła przypadkowo ani pod wpływem chwilowego impulsu. O dacie rozpoczęcia konklawe 7 maja 2025 roku zdecydowali kardynałowie podczas kongregacji generalnej. Kongregacja generalna to spotkanie wszystkich kardynałów przed rozpoczęciem konklawe. To właśnie wtedy omawia się bieżącą sytuację Kościoła i ustala szczegóły dotyczące wyboru nowego papieża. To podczas tych spotkań zapadła kluczowa decyzja, która teraz elektryzuje cały świat katolicki.

W konklawe może wziąć udział 135 kardynałów, którzy mają mniej niż 80 lat. Duchowni pochodzą z 70 krajów. W konklawe wezmą udział również kardynałowie z Polski i będą to: kardynał Stanisław Ryłko, kardynał Kazimierz Nycz, kardynał Konrad Krajewski oraz kardynał Grzegorz Ryś.

Śmierć papieża Franciszka

Dokładnie 21 kwietnia cały świat obiegła smutna wiadomość o śmierci papieża Franciszka. Ojciec Święty zmarł w wieku 88 lat. Oficjalną przyczyną śmierci papieża był udar mózgu, po którym nastąpiła niewydolność serca. Po śmierci papieża trumna z jego ciałem została wystawiona w kaplicy Domu Świętej Marty. Pogrzeb Ojca Świętego odbył się w sobotę 26 kwietnia, a na uroczystości pojawiły się tłumy wiernych i przywódców z całego świata.

