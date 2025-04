Kabula została adoptowana przez Martynę Wojciechowską w 2017 roku. Dziennikarka poznała ją podczas jednej ze swoich podróży do Tanzanii i postanowiła odmienić jej życie. Od tego czasu Kabula stała się częścią rodziny Wojciechowskiej, zyskując wsparcie, bezpieczeństwo i nowe możliwości rozwoju.

Kabula, adoptowana córka Martyny Wojciechowskiej, podzieliła się na Instagramie osobistym i wstrząsającym wyznaniem. W poruszającym wpisie wróciła pamięcią do wydarzeń sprzed 15 lat. W wieku zaledwie 12 lat dziewczyna padła ofiarą brutalnej napaści, w wyniku której straciła rękę. Kabula przyznała, że tamte dramatyczne chwile odcisnęły piętno na jej życiu. Wyjawiła, że często słyszała od ludzi, by „wybaczyła i poszła dalej”, ale choć ruszyła naprzód, wspomnienia bolesnych doświadczeń wciąż pozostają z nią.