Elle Fanning to jedna z najlepiej ubranych gwiazd młodego pokolenia. Jednak wzbudza wielkie emocje, również i te negatywne. Aktorka, która nosi ubrania od największych projektantów na świecie - czasem okazuje się zwyczajną "ofiarą mody". A do tego jedną z najgorszych kreacji z czerwonego dywanu 2012 roku uznana została jej stylizacja Prady. Dziwne, kimonowe wdzianko i sandały na koturnie były wręcz koszmarne. Bo przecież nie zawsze to co z designerską metką nadaje się do noszenia.

Tym razem podczas Critics' Choice Movie Awards 2013, Elle Fannig pojawiła się w sukience Chanel. Bezkształtna kreacja z wiosennej kolekcji marki wyglądała doskonale na modelce, więc może to tylko wina tego, że aktorka źle dobiera ubrania do własnej figury. A ubrania nie mają z tym nic wspólnego. Elle Fanning swój wiosenny look uzupełniła również niezgrabnymi butami i źle dobranym makijażem.

Zobaczcie jak na gali Critics' Choice Movie Awards 2013 wyglądały inne gwiazdy: