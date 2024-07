5 z 8

Wózki dzieci polskich gwiazd: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski 31 marca 2021 przywitali na świecie swoją drugą córeczkę. Para chętnie dzieli się w sieci swoim szczęściem, publikując w mediach społecznościowych nie tylko zapowiedzi kolejnych projektów zawodowych, plany budowy nowego domu, ale też urocze kadry w towarzystwie córek.

Szczególną uwagę zwracają limuzyny, jakimi wożone są pociechy zakochanych, a tych para ma naprawdę sporo w swojej kolekcji. Zacznijmy od dwóch czarnych Cybexów by Jeremy Scott z kultowymi, złotymi skrzydłami, które są warte ok. 13 tys. za sztukę. Do tego dodajmy uroczy wózek w cherubinki Cherub Pink by Jeremy Scott marki Cybex za ok. 11 tys. złotych, model Junama Diamond za 2400 złotych, Junama GLOW za ok. 3200 złotych, czerwony Model Priam 2.0 Petticoat by Jeremy Scott od Cybex z kokardką Myszki Minnie za ok. 8 tys. złotych, czy niebieską spacerówkę Cybex Balios S Lux za ok. 2 tys. złotych.

