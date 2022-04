"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek chcieli się rozwieść?! Zaskakujące wyznanie! 

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już niedługo po raz pierwszy zostaną rodzicami. Jednak droga do ich wielkiego szczęścia wcale nie była łatwa. Jak się okazało, Agnieszka cztery razy straciła ciążę i razem z Wojtkiem przeżywała naprawdę dramatyczne chwile. Para zdecydowała się opowiedzieć swoją trudną historię fanom i jak przyznała sama Agnieszka, na jej portalach społecznościowych rozpętała się prawdziwa burza. Przyszła mama po przeczytaniu wielu wiadomości od internautów, nie mogła ukryć łez. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek wybrali imię dla córeczki! Będzie angielskie? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka odpowiada fanom: "Nie wiedziałam, że ten film wywoła taką burzę" Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kilka miesięcy temu w "Dzień Dobry TVN" ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka . Poród Agnieszki zbliża się już wielkimi krokami, jednak na kilka tygodni przed tym wspaniałym wydarzeniem, małżonkowie zdecydowali się opublikować film z ich poruszającą historią. Jak się okazało, para już od dawna starała się o dziecko, jednak Agnieszka aż cztery razy straciła ciążę . - Nasza obecna ciąża jest ciążą piątą, co oznacza, że cztery ciąże wcześniej poroniłam. To było bardzo dla nas trudne, zresztą nie tylko dla nas, dla każdej osoby, która to przeżyje, to jest bardzo trudnego. Ten czas był dla nas ciężki, gdy wy widzowie widzieliście, że nam się układa, że planujemy zakup domu, że zmieniamy samochód i tak dalej, i wiele komentarzy, wiadomości na Instagramie dostawaliśmy, że może czas na dziecko, bo zegar biologiczny nam tyka i skoro jesteśmy tak szczęśliwi to czemu nie ma dzieci. No, my chcieliśmy mieć te dzieci, ale ich po...