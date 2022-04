Joanna Opozda pokazała nagranie ze szpitala z synem: "Vincent zaczyna gaworzyć"

Antoni Królikowski i Joanna Opozda są już po ślubie. Ich ceremonia ślubna odbyła się w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. W przepięknej świątyni zjawiła się cała plejada gwiazd. Zobaczcie zdjęcia z momentu składania przysięgi małżeńskiej przez parę młodą. Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski są już po ślubie! Zobaczcie zdjecia chwile po ceremonii! Ślub Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Zdjęcia z kościoła Ślub Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego był utrzymany w tajemnicy niemalże do samego końca. Doniesienia o ślubie pojawiły się w mediach tuż po zdjęciach z urodzinowej imprezy Joanny Opozdy, która okazała się być... jednocześnie jej wieczorem panieńskim! Ceremonia ślubna Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy odbyła się w przepięknym kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Na mszy świętej z okazji ślubu pojawiła się cała plejada gwiazd , m. in. przyjaciółka panny młodej Marina Szczęsna a także Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan , którzy pojawili się przed kościołem o godzinę za wcześnie. Ślub aktorów odbył się o godzinie piątej po południu 7. sierpnia. Panna młoda zachwyciła zwiewną kreacją z robiącym wrażenie trenem, który ciągnął się po ziemi. Droga do świątyni nie obyła się bez małych wpadek. Antoni Królikowski niechcący nadepnął na przepiękną suknię ślubną jeszcze wówczas przyszłej żony. No cóż, zdarza się. Na szczęście nic się nie stało. Poza tym komu się nie zdarzyło nie nadepnąć na suknię chociażby podczas zabawy weselnej. Zobacz także: Joanna Opozda wzięła ślub! Tak wyglądała jej suknia ślubna Joanna Opozda i Antoni Królikowski brali ślub w jednym z najpiękniejszych warszawskich kościołów. Podczas...