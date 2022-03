Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawili się w "Dzień Dobry TVN" i opowiedzieli o swoim szczęściu. Zakochani już nie ukrywają, że wkrótce po raz pierwszy zostaną rodzicami, ale teraz Marcin Prokop zapytał ich wprost, czy ciąża Anety była wpadką. Jak zareagowali? Jest szczera i piękna odpowiedź Anety i Roberta. Sprawdźcie, co powiedzieli w "Dzień Dobry TVN". Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o ciąży Aneta i Robert zaledwie kilka dni po finale szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili radosną nowinę i zdradzili, że wkrótce zostaną rodzicami. Para, która poznała się w kontrowersyjnym eksperymencie TVN potwierdziła, że miłość w ich związku kwitnie w najlepsze, a za kilka miesięcy ich rodzina się powiększy. Jeszcze więcej szczęścia w drodze... 👩‍❤️‍👨👼-napisała Aneta i pokazała ciążowy brzuszek. Teraz Aneta i Robert pojawili się w niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN", a prowadzący zapytał, czy para w ogóle planowała ciażę, czy może jednak było to dla nich spore zaskoczenie. Zakochani odpowiedzieli! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert już planują ślub kościelny! Zdradzili szczegóły Aneta i Robert w "Dzień Dobry TVN" wyznali, że planowali powiększenie rodziny, a ciąża Anety nie jest wpadką. - Ja myślę, że w naszym wieku nie ma mowy o wpadce, czy czymś nieplanowanym. Mamy już po 30 lat więc jesteśmy dojrzałymi ludźmi, wiemy co robimy i jesteśmy bardzo szczęśliwi- powiedział Robert. - Tak było. Szybko, ale to tak jak ze ślubem- spontaniczna, dziwna sprawa, nie znaliśmy siebie, tak jak z dzieckiem. Troszeczkę może zaryzykowaliśmy, bo nie wiadomo, co będzie za kilka...