Mistrzowie perfumiarstwa pracujący dla Bath & Body Works przeczesali najciekawsze zakątki świata w poszukiwaniu wyjątkowych kwiatów i stworzyli 3 niezapomniane mieszanki, które uwodzą swoim pięknem jak nigdy dotąd. Tulipany i malinowa herbata z Londynu, orchidea i różowy bursztyn z Maroka, oraz lotos i kwiat jabłoni z Tokio. Jeśli wolisz jednodniowe podróże, Bath & Body Works zaprasza na Garden Party z nowymi zapachami do domu - Pink Petal Tea Cake, Sundress i Garden Party.

Trzeba przyznać, że marka Bath & Body Works to mistrzostwo świata jeśli chodzi o zapachy nie tylko do ciała, ale i domu lub samochodu. Od samego początku istnienia jej na rynku używam ich produktów i jestem z nich bardzo zadowolona. A nowa linia World Gardens jest po prostu szałowa!

W kolekcji World Gardens znajdują się:

Balsam do ciała z Shea i witaminą E, cena ok. 49 zł,

Żel pod prysznic z Shea i witaminą E, cena ok. 49 zł,

Mgiełka zapachowa, cena ok. 69 zł,

Potrójnie nawilżający krem do ciała, cena ok. 49 zł,

Płyn do kąpieli, cena ok. 49 zł