W połowie przyszłego roku Joanna Krupa powie sakramentalne "tak". Modelka bardzo przeżywa to wydarzenie i skrupulatnie przygotowuje się do ceremonii ślubnej. Przy organizacji przyjęcia dla rodziny i przyjaciół pomaga jej siostra Marta, natomiast za kreację w której Joanna pójdzie do ołtarza odpowiada Dawid Woliński.

Przyjaciel Joanny z programu "Top Model. Zostań modelką" obiecał zaprojektować i wykonać dla Krupy kreację "niepowtarzalną" w "naturalnej bieli": - To ma być sukienka skromna, elegancka i podkreślająca kobiece kształty Joasi - zdradził Dawid w rozmowie z TVN.

Projekt zobaczymy już na początku stycznia 2012, bo właśnie wtedy suknia zostanie uszyta.

Ciekawe czy Joanna przebije ślubną kreację Anji Rubik...

