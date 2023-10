Doda niedawno musiała na jakiś czas rozstać się ze swoim partnerem. Dariusz Pachut wyjechał na kolejną wyprawę do Peru, a gwiazda przygotowuje się do kolejnego dużego wydarzenia. Teraz wokalistka zaskoczyła internautów zdjęciem w drodze do salonu sukien ślubnych. Czyżby Doda miała naprawdę poważne plany?

Doda odwiedziła salon sukien ślubnych

Doda w ostatnim czasie ma naprawdę dobrą passę, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Gwiazda wróciła z nową płytą, która osiągnęła prawdziwy sukces, a jej nowe utwory można usłyszeć w największych rozgłośniach radiowych. Prywatnie Doda jest szczęśliwie zakochana w podróżniku, Dariuszu Pachucie. Ukochany artystki właśnie wybrał się na kolejną wyprawę, a Doda nie ukrywa, że martwi się o partnera, szczególnie w obliczu ostatnich tragicznych wydarzeń z mężem Justyny Kowalczyk. Gwiazda nie ukrywa jednak, że jest profesjonalistką i nadal realizuje kolejne projekty, a teraz pokazała wymowne zdjęcie sprzed salonu sukien ślubnych...

Czyżby Doda planowała kolejny ślub? Niestety, na to jej fani muszą jeszcze poczekać! Gwiazda wybrała się do zaprzyjaźnionego projektanta, aby wybrać suknię na festiwal w Opolu. Okazuje się, że Doda szykuje coś specjalnego.

Artystka nie ukrywa, że wybór idealnej stylizacji jest zawsze przemyślany, a występ na scenie to nie tylko uczta dla uszu, ale i prawdziwe show. Czekacie na festiwal w Opolu?

