Tymon Tymański to jeden z najbardziej charyzmatycznych i kontrowersyjnych muzyków w naszym kraju. Wydana przez niego autobiografia, spotkała się z dużym oburzeniem wśród czytelników i dziennikarzy ze względu na poruszone w niej wątki z życia muzyka. Tymon bez skrępowania opisał w niej swoje miłosne przygody i romans z 13-latką. Przypomnijmy: Szok! Tymański miał romans z nastolatką: Skończył się dramatycznie

Muzyk nie kryje się również z tym, że nie darzy sympatią Kuby Wojewódzkiego. Przy każdej możliwej okazji kpi z niego i nie szczędzi sobie złośliwości pod jego adresem. (zobacz: Tymański o audycji Wojewódzkiego: Spasiony lew. Dostanie tę gorszą). Nie wszyscy wiedzą, że Tymon od kilku lat kręci film o polskim show-biznesie w którym dostaje się kilku gwiazdom. Zapytany o to, czy znalazło się tam miejsce dla "Króla TVN" odpowiedział, że nie ma sensu dobijać leżącego, bo ten jest już... na wykończeniu.



Kuba jest już trochę na wykończeniu, więc po co mam dobijać leżącego. Kuba jest bogatym mężczyzną, jego dramatem jest to, że nie jest tak bogaty jakby chciał, ale go bardzo lubię i szanuję. Nie jest najlepszym kolegą, nie ma nawet przyjaciół, prócz jednego. Jego filozofia nie działa - brzmi: niech mówią źle. - odpowiada w rozmowie z wp.pl