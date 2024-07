Martyna Wojciechowska to bardzo aktywna dziennikarka, ale i sportsmenka. Jej pasją jest wspinaczka górska. Okazuje się, że jej mała córeczka Marysia idzie w ślady mamy i też już się wspina. Co ciekawe, Marysia zaczęła wspinaczkę już w wieku dwóch lat!

Marysia zaczęła się ze mną wspinać, kiedy miała chyba dwa albo trzy lata, więc dosyć wcześnie. Wykazuje talent w tym kierunku, ale nie żeby było, że ją naciskam, zmuszam albo czegoś od niej oczekuję. Absolutnie nie! - powiedziała Martyna Wojciechowska.

Wojciechowska dodała też, że życie jest niebezpieczne i "różne rzeczy mogą nam się przydarzyć" w różnych sytuacjach, dlatego nie można patrzeć na to, że na przykład wspinaczka jest niebezpieczna, a w życiu trzeba robić to, co się kocha.

Zgadzacie się z Martyną Wojciechowską?

Marysia idzie w ślady mamy.

Marysia też zostanie sportsmenką jak mama?