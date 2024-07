Czas na wielkie pożegnanie! Wojciech Szczęsny musi zakończyć pewien etap w swoim życiu, by zacząć nowy. Piłkarz pożegnał się na Instagramie bardzo wzruszającymi słowami ze swoimi fanami AS Roma - to oznacza, że Polak wróci z wypożyczenia do swojego macierzystego klubu, Arsenalu Londynu.

Właśnie zdałem sobie sprawę, że czerwiec dobiegł końca i nie jestem już... - napisał na Instagramie Szczęsny.

A to dopiero początek tych wzruszających, zwłaszcza dla włoskich kibiców Wojtka, słów. Jak Szczęsny będzie wspominał AS Romę? Komu podziękował najbardziej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w materiale wideo!

To wielkie pożegnanie Wojciecha Szczęsnego.