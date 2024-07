Wojciech Modest Amaro to obecnie najbardziej znany kucharz i restaurator w Polsce. Jako jedyny może pochwalić się posiadaniem gwiazdki Michelin. Prowadzi program "Hell's Kitchen" i jest jurorem show “Top Chef”, co sprawia, że jest łakomym kąskiem dla... reklamodawców! Zobacz: Gwiazdka Michelin zobowiązuje do ciężkiej pracy. Modest Amaro zdrardził kulisy pracy w atelier

Niedawno Amaro podpisał kontakt reklamowy ze znanym producentem farb.

Wojtek dostaje wiele ofert reklamowych, ale nie przyjmuje ich zbyt często. Na razie zdecydował się na jedną. Reklamy z jego udziałem są już emitowane w telewizji. Mówi się, że za kontakt dostał aż pół miliona - mówi Afterparty.pl znajoma Amaro.

Taki kontrakt to dla niego spory przypływ gotówki, ale nie jedyne źródło dochodów. Równie duże pieniądze Amaro zarabia w telewizji. Jak nieoficjalne udało nam się dowiedzieć, Wojtek za każdy sezon "Hell's Kitchen" i “Top Chefa” zgarnia kolejne 500 tysięcy złotych. Do tego zarabia też na prowadzeniu swojego Atelier Amaro. Myślicie, że rocznie zarabia już więcej niż Magda Gessler?

