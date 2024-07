Wojciech Młynarski obchodzi dziś 75. urodziny. Niestety, wielki polski artysta znów przebywa w szpitalu - podał "Super Express". Ojciec Agaty i Pauliny Młynarskich od dłuższego czasu walczy o powrót do zdrowia. Choć jakiś czas temu pojawiała się informacja, że Wojciech Młynarski ma się lepiej, jednak - jak podaje tabloid - tegoroczną Wielkanoc Wojciech Młynarski będzie musiał spędzić w szpitalu.

Tekściarz, satyryk i kompozytor choruje na serce i wymaga stałej opieki. Agata i Paulina bardzo przeżywają problemy zdrowotne ojca i wspierają go jak mogą. Z okazji swoich urodzin Agata zamieściła na Facebooku wpis, w którym wspomniała o tym, jak bardzo brakuje jej ojca szczególnie w czasie ważnych dni w jej życiu.

Dziś doświadczyłam wielkiej serdeczności ale dzień, choć pełen niespodzianek, nie był łatwy... Po programie świętowałam w towarzystwie synów i wnuczek (mąż w plecaku przywiózł bezglutenowe naleśniki - specjalność zakładu Babci Agaty:), potem pojechałam do szpitala do Taty. To pierwsze urodziny bez porannego telefonu z wierszykiem urodzinowym od niego. Dziś szczególnie myślę o moich rodzicach i o tym jak kiedyś, dawno temu byłam ich małą córeczką. W nieśmiertelnych skarpetach, co zostało mi do dziś:) - napisała Agata Młynarska na swoim Facebooku.