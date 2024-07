Włoskie stacje radiowe wspólnie zaprotestowały przeciwko terroryzmowi! Jak? Punktualnie o godz. 9:10 we wszystkich rozgłośniach - publicznych i prywatnych wyemitowano tę samą piosenkę. Był to utwór Patti Smith - "People have the power" (czyli "Ludzie mają moc"). Pomysłodawcą był tygodnik L'Espresso. Piosenka miała być symbolem sprzeciwu przeciwko fali terroryzmu - a zwłaszcza dramatycznym zamachom w Paryżu 13 listopad1 tego roku. Miała też był hołdem dla 130 ofiar tych tragicznych wydarzeń.



Dlaczego właśnie ten utwór wybrano? Oprócz optymistycznego tekstu (Patti śpiewa m.in. że "ludzie mają moc by zbawić nas od tego, co głupcy uczynili") - jest to też piosenka-symbol po zamachach w Paryżu. Na początku grudnia zespół U2 zaprosił grupę Eagles of Death Metal do wspólnego wykonania "People have the power" na koncercie w Paryżu. To właśnie na koncercie Eagles of Death Metal w sali w Bataclan doszło do dramatycznych wydarzeń 13 listopada.

Posłuchajcie, przy czym dzisiaj jednoczyli się Włosi:

Patti Smit śpiewa "People have the power"

