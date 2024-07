Wszyscy pamiętamy jak na jesieni ubiegłego roku Michał Wiśniewski przeprowadzał castingi na nową wokalistkę zespoły "Ich Troje". Ku zaskoczeniu wszystkich wybrał dziewczynę, która słabo mówiła po polsku. Wiśniewski jednak wierzył, że Jeanette Vik pozbędzie się akcentu i będzie śpiewać po polsku bez trudności. Jak można było przypuszczać, Jeanette nie dała sobie rady, bo jak stwierdził sam lider "Ich Troje": "po raz kolejny okazało się, że nasza ojczysta mowa jest bardziej skomplikowana niż konstrukcja promu kosmicznego".

Reklama

I tak oto zespół "Ich Troje" ogłosił wczoraj późnym wieczorem na swojej oficjalnej stronie, że zespół musi pożegnać się z wokalistką.



(..)Okazało się, że pomimo ogromu pracy jaki Jeanette włożyła w naukę języka, efekt końcowy nie jest na tyle dobry aby można go było z czystym sumieniem i bez kompromisów pokazać światu. Po raz kolejny okazało się, że nasza ojczysta mowa jest bardziej skomplikowana niż konstrukcja promu kosmicznego. My Polacy, tu urodzeni i wychowani nie zdajemy sobie sprawy jakie trudności może sprawiać obcokrajowcom poprawne wypowiadanie naszych szeleszczących zgłosek. Jeśli do tego dołożymy jeszcze fakt, że w piosence trzeba takie słowa wyśpiewać w szybkim tempie, problem urasta do rozmiarów góry. I ta góra okazała się niestety nie do zdobycia.

Ze smutkiem musieliśmy podjąć decyzję o zakończeniu współpracy z Jeanette. To co jeszcze pół roku temu wydawało się proste i do zrobienia, niestety pokonało nas w pierwszym starciu. Jest nam tym bardziej przykro, bo Jeanette jest naprawdę niezwykle uzdolnioną i przesympatyczną osobą.(...)

Miejsce Jeanette zajmie Justyna Panfilewicz, która występowała w "Bitwie na Głosy". Wiśniewski ponoć bije się w pierś, bowiem to on zadecydował o przyjęciu Vik do zespołu. Jednak jak stwierdził za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku - Dobro zespołu jest najważniejsze.(...)Możecie wieszać na mnie wszystkie psy, ale chcę dobrze.

Czy nowa wokalistka sobie poradzi? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że świetnie mówi i śpiewa po polsku... A to chyba podstawowe kryterium, jeżeli chce się nagrywać płyty w tymże języku. Sami oceńcie!

Zobacz także

Reklama

pijavka