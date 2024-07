Czy Will Smith z żoną uratuje koszykarski klub Philadelphia 76-ers? Sami sportowcy oraz ich kibice bardzo na to liczą. Okazuje się, że słynny aktor i zagorzały kibic postanowił zainwestować sporą sumę pieniędzy w jeden z klubów NBA.

Jada i Will razem ze wspólnikami wykupili większościowy pakiet spółki, dzięki czemu mogą teraz decydować o dalszych losach klubu.

Słynna para podjęła już decyzję, że bilety na mecze Philadelphii będą tańsze o połowę. Will ma nadzieję, że dzięki temu zwiększy się ilość ich sprzedaży.

Jedno jest pewne, Will jako właściciel może zawsze liczyć na darmowe wejściówki!

