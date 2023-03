28 marca w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się koncert z okazji 100-lecia Disney'a. Organizowane przez Polsat wydarzenie przyciągnęło plejadę polskich gwiazd, które wczuły się w bajkowy klimat i dały temu wyraz między innymi poprzez baśniowe kreacje. Niektórzy celebryci zabrali także ze sobą swoje pociechy, by te mogły poczuć magiczną atmosferę Disney'a. Wśród nich znalazł się Krzysztof Ibisz, który na wydarzeniu pojawił się z synem, 17-letnim Vincentem. Krzysztof Ibisz przybył na "100-lecie Disneya" z 17-letnim synem Koncert "100-lecie Disneya'" przyciągnął prawdziwe tłumy gwiazd . W Teatrze Polskim znani i lubiani zebrali się, by wspólnie posłuchać największych przebojów z bajek i filmów Disney'a . Na scenie wystąpiły takie gwiazdy jak Cleo, Beata Kozidrak czy Kayah. Choć telewidzowie relację z koncertu obejrzą dopiero 10 kwietnia, już teraz mogą zobaczyć fotorelację z imprezy. Koncert Polsatu był dla wielu gwiazd idealną okazją, by zaprezentować się przed fanami razem ze swoimi pociechami. Krzysztof Ibisz zabrał ze sobą nastoletniego syna Vincenta Ibisza. Jak 17-latek prezentował się w błysku fleszy? Zobacz także: Justyna Steczkowska niczym księżniczka na koncercie z okazji 100 lat Disney'a. Obłędna kreacja! Na koncercie obaj panowie prezentowali się bardzo elegancko. Na to iście bajkowe wydarzenie Krzysztof Ibisz wybrał klasyczną, czarną stylizację, która składała się z klasycznej marynarki i prostych spodni, a także czarnej koszuli. Syn prezentera postawił na nieco bardziej casualowy i młodzieżowy wygląd - elegancką koszulę zastąpił gładkim, białym T-shirtem. Vincent Ibisz przypomina Wam swojego tatę? Trzeba przyznać, że 17-letni potomek Krzysztofa Ibisza doskonale odnalazł się w błysku fleszy i u boku taty prezentował się naprawdę elegancko. Myślicie,...