8 z 9

AQUA SHINE Artègo

Nabłyszczacz antystatyczny Artègo STYLING TOOLS, to profesjonalna linia kosmetyków do kompleksowej stylizacji włosów elektryzujących się, przesuszonych, pozbawionych połysku i objętości. Fluid z tej serii jest przeznaczony do włosów cienkich i delikatnych. Ma za zadanie nadać objętość, zapobiec elektryzowaniu i odpowiednio nabłyszczać włosy.

Naszym zdaniem: Grube swetry i czapki sprawiają, że nasze włosy elektryzuję się tak jakby przyłożyć do nich napompowany balon, co bywa bardzo uciążliwe. Testowany produkt to chyba jeden z niewielu produktów, który łączy w sobie aż trzy funkcje, które na ogół wykluczają się. Produkt sprawia, że włosy nie elektryzują się, nie puszą nawet przy dużej wilgotności powietrza. Włosy są błyszczące i jednocześnie uniesione od nasady.

Cena: ok. 37,89 zł