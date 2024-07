Najnowsze notowanie OLIS-u zaskakuje! Na drugim miejscu najlepiej sprzedających się płyt w naszym kraju jest Sylwia Grzeszczak, ale z albumem z 2013 roku! Co ciekawe, jej ostatnia płyta "Tamta dziewczyna" uplasowała się na 10. miejscu. Dlaczego tak się stało?

Jak sprzedają się płyty Sylwii Grzeszczak?

Płyta Sylwii Grzeszczak z 2013 roku "Komponując siebie" na liście najchętniej kupowanych płyt pojawiła się już… 86 raz (notowanie jest co tydzień)! Aktualnie jest na drugim miejscu (z potrójną platyną), co jest oczywiście efektem promocji. Ostatni album Sylwii - "Tamta dziewczyna” jest aktualnie na 10. miejscu (już 10 tydzień w zestawieniu) i ma status platynowej płyty. Oznacza to jedno - Sylwia Grzeszczak jest jedną z najlepiej sprzedających artystek w Polsce w historii! Brawo Sylwia!

Album Tamta dziewczyna jest wciąż bestsellerem!

Czy sprzeda się tak dobrze jak "Komponując siebie"?