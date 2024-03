Sylwia Grzeszczak od lat zachwyca swoją muzyką. Jej piosenki rekordowo długo utrzymują się na pierwszych miejscach list przebojów. Piosenkarka zadebiutowała w 2008 roku po wydaniu wspólnego albumu z Liberem "Ona i on". W karierze Grzeszczak nie zabrakło również solowych albumów "Sen o przyszłości", "Komponując siebie" i "Tamta dziewczyna".

Sylwia Grzeszczak od tygodni cieszy się popularnością swojej najnowszej piosenki "Motyle". Hit wydany został w tym roku, a już zachwycił fanów zarówno wokal Grzeszczak, jak i słowa Marcina Libera Piotrowskiego. Nic więc dziwnego, że piosenkarka nie może nacieszyć się ostatnimi wydarzeniami. Pierwsze miejsca na listach przebojów, to dopiero początek sukcesu. Tym razem na profilu Sylwii pojawiła się kolejna radosna nowina. Okazuje się, że piosenka "Motyle" stała się najpopularniejszym singlem radiowym w Polsce.

AirPlay - 1 miejsce w tym tygodniu! Motyle najpopularniejszym singlem radiowym w Polsce! 10 MILIONÓW odtworzeń na YouTube’ie ! Przecieram oczy i nie mogę w to uwierzyć!Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie!!Nie wiem co napisać, co powiedzieć…tak bardzo się cieszę takim odbiorem i sukcesem… Ach te Motyle w brzuchu...

- napisała Sylwia Grzeszczak na Instagramie.