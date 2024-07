Daria Widawska pod koniec października urodziła swojego drugiego syna Borysa i... zniknęła. Aktorka udzieliła pierwszego wywiadu po porodzie dzień dobry TVN, w którym wyjaśniła, że jest na urlopie macierzyńskim i to jest dla niej ważny czas dla rodziny. Dlatego nie będzie pokazywać się publicznie i opowiadać jak zajmuje się dzieckiem.

Aktorka wyjaśniła też dlaczego nie pokazuje nie chce mieć żadnej sesji okładkowej z Borysem i dlaczego nie pokazuje też publicznie swojego starszego siedmioletniego syna Iwo.

Miliardy kobiet przede mną i miliardy kobiet po mnie wykonują pewne czynności koło swojego dziecka i ja tak samo. Obdarzam go miłością w domu, nie publicznie, pielęgnuję go w domu, nie publicznie i nie mam potrzeby opowiadania o tym, czy pouczać kogoś jak powinno się to robić. Bo to są zwykłe sprawy - powiedziała aktorka.