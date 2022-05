W lutym Joanna Opozda została po raz pierwszy mamą. Narodziny syna Vincenta wywróciły jej życie do góry nogami. Zamiast cieszyć się spokojnym macierzyństwem, musiała mierzyć się z wieloma problemami w życiu prywatnym. Tuż po porodzie wyszło bowiem na jaw, że aktorka rozstała się z mężem Antonim Królikowskim, a ojciec jej syna związał się z nową partnerką. Joanna usunęła się w cień i nie komentowała skandali z byłym mężem w roli głównej. Na jakiś czas niemal całkowicie zniknęła też z mediów społecznościowych. Teraz, ku uciesze fanów, Joanna Opozda jest bardziej aktywna na Instagramie. Aktorka zdecydowała się również udzielić pierwszego po porodzie wywiadu magazynowi "Party! Opowiadając o trudach samotnego macierzyństwa, wbiła przy okazji szpilę Antoniemu Królikowskiemu. Słusznie?

Joanna Opozda o macierzyństwie. Przy okazji wbija szpile Antoniemu Królikowskiemu?

Nie jest tajemnicą, że Joanna Opozda wychowuje syna Vincenta samotnie. Choć ojciec chłopca, Antoni Królikowski, stara się mieć z synem regularny kontakt, to wszystkie obowiązki spoczywają na barkach aktorki. Ta, mimo trudnej sytuacji osobistej, się nie poddaje. Niedawno Joanna Opozda kupiła wymarzone mieszkanie, które właśnie remontuje, wróciła też do pracy, m.in. jako aktorka i influencerka. Co więcej, Joanna Opozda po rozstaniu z Antonim Królikowskim znów zaczyna się uśmiechać. W rozmowie z "Party aktorka zdradziła, jak minęły jej pierwsze tygodnie macierzyństwa i dlaczego musiała zrezygnować z dłuższego urlopu macierzyńskiego. Co najbardziej zaskoczyło ją w pierwszych tygodniach macierzyństwa?

Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak ogromna jest miłość matki do dziecka. Wcześniej tego nie rozumiałam. Kiedy mój synek nagle zachorował, wszystko przestało mieć dla mnie znaczenie. Zupełnie przestałam przejmować się dotychczasowymi problemami. To inny rodzaj miłości, który potrafi zrozumieć jedynie matka - mówi Joanna Opozda.

Aktorka podkreśla, że w roli mamy czuje się fantastycznie, a mały Vincent, który 22 maja skończy trzy miesiące, daje jej mnóstwo szczęścia. Okazuje się, że chłopiec – mimo że na co dzień jest uśmiechniętym i radosnym dzieckiem – czasem daje mamie popalić, zwłaszcza w nocy! Opowiadając o trudach macierzyństwa Joanna wbiła szpilę Antoniemu Królikowskiemu, który, jak można wywnioskować z jej wypowiedzi, nie miał okazji przekonać się, jak w rzeczywistości wygląda całodobowa opieka nad niemowlakiem.

Vincent to nocny marek, lubi sobie głużyć i pokrzyczeć, zwłaszcza w nocy. Zasypia dość późno, ale jak już zaśnie, to potrafi przespać cztery godziny. Całkiem nieźle jak na dwumiesięcznego niemowlaka, bo słyszałam, że niektóre dzieci budzą się nawet co dwie godziny. Chodzę niewyspana, ale... taka kolej rzeczy. Każdy rodzic przez to przechodzi. Oczywiście każdy, który zajmuje się swoim dzieckiem - zaznacza Joanna Opozda.

Joanna Opozda kończy urlop macierzyński: "Muszę zarabiać, żeby utrzymać rodzinę"

Joanna nie ukrywa, że nie może pozwolić sobie na roczny urlop macierzyński. Powód? Trudna sytuacja rodzinna i finansowa zmusiły ją do szybszego powrotu do pracy.

Bardzo bym chciała spędzać z synkiem cały swój czas. Niestety jest to niemożliwe. Sytuacja życiowa zmusiła mnie do szybkiego powrotu do formy i pracy. Muszę zarabiać, żeby utrzymać rodzinę - mówi Joanna Opozda.

Po rozstaniu z Antonim Królikowskim Joanna Opozda wychowuje ich syna Vincenta sama. Aktor odwiedza syna, nie jest to jednak wystarczająca pomoc, dlatego w opiece nad wnukiem często pomaga aktorce jej mama Małgorzata Opozda. Joannę często można spotkać na samotnych spacerach nieopodal jej domu. Joanna Opozda zdecydowała, że powoli będzie wracała do aktywności zawodowych. W miniony weekend uśmiechnięta Joanna Opozda pojawiła się na ściance po raz pierwszy od porodu.

