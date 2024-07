Weronice Rosati z pewnością zazdrości nie jedna aktorka. Gwiazda coraz częściej zapraszana jest do wielkich hollywoodzkich produkcji, co musi być ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, którzy nie wierzyli w jej umiejętności. Weronika miała okazję zagrać m.in. u boku Sharon Stone w filmie „Spisek”.

Okazuje się również, że Rosati skończyła właśnie nagrania do pierwszego sezonu serialu „Luck” i już wkrótce wystąpi w kolejnym filmie. Aktorka zagra w nim razem z legendą kina Sylvestrem Stallone.

- Będzie to nieduża rola, ale za to w doborowym towarzystwie- zdradził menedżer Rosati w rozmowie z „Faktem”.

Gratulujemy!

