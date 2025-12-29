Brigitte Bardot to aktorka filmowa francuskiego pochodzenia, modelka oraz piosenkarka, która dzięki swej artystycznej działalności wypracowała sobie miano ikony popkultury XX wieku. Wzięła udział w ponad 40 filmach, choć to rola w "I Bóg stworzył kobietę" (film wyreżyserowany przez jej pierwszego męża Rogera Vadima) jest jej najsłynniejszą. W późniejszych latach zakończyła karierę aktorską, by skupić się na działalności na rzecz praw zwierząt. Podziwiana przez miliony gwiazda zmarła 28 grudnia 2026 roku, o czym poinformowała francuska agencja AFP. Polskie gwiazdy nie szczędzą słów rozpaczy, melancholii i wzruszeń.

Joanna Krupa opłakuje Brigitte Bardot. "Moje serce jest złamane"

Joanna Krupa niejednokrotnie w swoich wywiadach wspominała, że Brigitte Bardot była jedną z jej największych inspiracji w drodze do sukcesu. Teraz gwiazda podzieliła się wzruszającym wyznaniem będącym hołdem dla zmarłej modelki.

Moje serce pękło na wieść o tej wiadomości. Odeszła prawdziwa anielica. Pomogła tak wielu zwierzętom i była moją największą inspiracją oraz wzorem do naśladowania. To dzięki niej marzyłam o pracy w show-biznesie - by pewnego dnia móc wykorzystać tę przestrzeń tak jak ona, dla dobra zwierząt. Nikt nigdy jej nie dorówna. To najpiękniejsza kobieta, jaka stąpała po tej ziemi - zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. Nigdy nie będzie drugiej Brigitte Bardot. Prawdziwy anioł na ziemi. napisała Joanna Krupa

Nie da się ukryć, że modelki łączy nie tylko kariera w tej samej branży oraz doceniana międzynarodowo uroda, lecz także działalność na rzecz praw zwierząt. Brigitte Bardot już w 1986 roku założyła fundację działającą na rzecz ochrony zwierząt do dziś . Joanna Krupa z kolei regularnie bierze udział w kampaniach (m.in. międzynarodowej organizacji PETA) oraz sesjach zdjęciowych mających na celu zwrócenie uwagi na dobrostan zwierząt.

Joanna Opozda i Weronika Rosati żegnają Brigitte Bardot. Co ich łączyło?

Na złożenie publicznego hołdu ku pamięci Brigitte Bardot zdecydowały się również polskie aktorki, które zachwycają swym kunsztem międzynarodową publikę - Joanna Opozda oraz Weronika Rosati. Obie zagrały w filmie Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot cudowna". Teraz zdobyły się na poruszające serca wyznania.

Są postacie, które się gra. I są takie, z którymi się żyje. Brigitte Bardot była jedną z nich. Dziś czuję smutek i pustkę - jak po pożegnaniu kogoś bliskiego. Są role, które kończą sią wraz z ostatnim klapsem. I są takie, które zostają w człowieku na długo wzruszająco opisała Joanna Opozda

Weronika Rosati w filmie Majewskiego inspirowanego Brigitte Bardot wcieliła się w rolę Elizabeth Taylor i również zdecydowała się na oddanie czci francuskiej aktorce.

Styl Bardot, naturalne aktorstwo i wyjątkowa osobowość, jej niedoścignione piękno były dla mnie tak inspirujące. Spoczywaj w pokoju Brigitte, dziękuję za wszystkie Twoje wspaniałe filmy.

Zobacz także:

Brigitte Bardot, fot. AKPA