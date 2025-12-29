Krupa, Opozda i Rosati żegnają aktorkę wszech czasów. "Prawdziwy anioł na ziemi"
Niekwestionowana ikona kina oraz jedna z najbardziej docenianych modelek XX wieku odeszła. Wiadomość o jej śmierci została rozpowszechniona przez media tuż po tegorocznych świętach. Teraz wylewnie opłakują ją nie tylko najbardziej oddani fani, lecz także polskie gwiazdy.
Brigitte Bardot to aktorka filmowa francuskiego pochodzenia, modelka oraz piosenkarka, która dzięki swej artystycznej działalności wypracowała sobie miano ikony popkultury XX wieku. Wzięła udział w ponad 40 filmach, choć to rola w "I Bóg stworzył kobietę" (film wyreżyserowany przez jej pierwszego męża Rogera Vadima) jest jej najsłynniejszą. W późniejszych latach zakończyła karierę aktorską, by skupić się na działalności na rzecz praw zwierząt. Podziwiana przez miliony gwiazda zmarła 28 grudnia 2026 roku, o czym poinformowała francuska agencja AFP. Polskie gwiazdy nie szczędzą słów rozpaczy, melancholii i wzruszeń.
Joanna Krupa opłakuje Brigitte Bardot. "Moje serce jest złamane"
Joanna Krupa niejednokrotnie w swoich wywiadach wspominała, że Brigitte Bardot była jedną z jej największych inspiracji w drodze do sukcesu. Teraz gwiazda podzieliła się wzruszającym wyznaniem będącym hołdem dla zmarłej modelki.
Moje serce pękło na wieść o tej wiadomości. Odeszła prawdziwa anielica. Pomogła tak wielu zwierzętom i była moją największą inspiracją oraz wzorem do naśladowania. To dzięki niej marzyłam o pracy w show-biznesie - by pewnego dnia móc wykorzystać tę przestrzeń tak jak ona, dla dobra zwierząt. Nikt nigdy jej nie dorówna. To najpiękniejsza kobieta, jaka stąpała po tej ziemi - zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. Nigdy nie będzie drugiej Brigitte Bardot. Prawdziwy anioł na ziemi.
Nie da się ukryć, że modelki łączy nie tylko kariera w tej samej branży oraz doceniana międzynarodowo uroda, lecz także działalność na rzecz praw zwierząt. Brigitte Bardot już w 1986 roku założyła fundację działającą na rzecz ochrony zwierząt do dziś . Joanna Krupa z kolei regularnie bierze udział w kampaniach (m.in. międzynarodowej organizacji PETA) oraz sesjach zdjęciowych mających na celu zwrócenie uwagi na dobrostan zwierząt.
Joanna Opozda i Weronika Rosati żegnają Brigitte Bardot. Co ich łączyło?
Na złożenie publicznego hołdu ku pamięci Brigitte Bardot zdecydowały się również polskie aktorki, które zachwycają swym kunsztem międzynarodową publikę - Joanna Opozda oraz Weronika Rosati. Obie zagrały w filmie Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot cudowna". Teraz zdobyły się na poruszające serca wyznania.
Są postacie, które się gra. I są takie, z którymi się żyje. Brigitte Bardot była jedną z nich. Dziś czuję smutek i pustkę - jak po pożegnaniu kogoś bliskiego. Są role, które kończą sią wraz z ostatnim klapsem. I są takie, które zostają w człowieku na długo
Weronika Rosati w filmie Majewskiego inspirowanego Brigitte Bardot wcieliła się w rolę Elizabeth Taylor i również zdecydowała się na oddanie czci francuskiej aktorce.
Styl Bardot, naturalne aktorstwo i wyjątkowa osobowość, jej niedoścignione piękno były dla mnie tak inspirujące. Spoczywaj w pokoju Brigitte, dziękuję za wszystkie Twoje wspaniałe filmy.
