Weronika Książkiewicz po kilku gorszych momentach w swoim życiu, wreszcie wychodzi na prostą. Aktora wróciła do życia towarzyskiego, coraz częściej zaczęła pojawiać się na imprezach oraz stworzyła szczęśliwy związek z Mitją Okornem. Udało jej się również wygrać sprawę z byłym partnerem, Krzysztofem Latkiem. Decyzją sądu to właśnie ona będzie sprawowała całkowitą władzę rodzicielską nad ich synem Borysem. Przypomnijmy: Książkiewicz procesuje się z byłym kochankiem. Zapadł wyrok w sprawie opieki nad dzieckiem

Reklama

Wygrana w sądzie pozwoliła odzyskać Książkiewicz spokój i poczucie bezpieczeństwa. To właśnie z powodu byłego kochanka, który jej zdaniem jest bardzo wybuchową i trudną w kontaktach osobą, zdecydowała się ona na wyjazd do Poznania, gdzie mieszkają jej rodzice. Tylko wtedy miała pewność, że jej synek jest bezpieczny. Teraz, gdy jest już po rozprawie, zdecydowała się na powrót do swojego mieszkania w Warszawie. Jak podaje "Grazia", pięcioletni Borys już we wrześniu pójdzie do jednego z warszawskich przedszkoli.

Weronika może wreszcie pomyśleć o ślubie z ukochanym. Prasa od dawna donosi o szczegółach ceremonii, ale sami zainteresowani konsekwentnie unikają wypowiedzi w tej sprawie.

Zobacz: Książkiewicz bierze ślub? Zdradziła nam całą prawdę

Zobacz także

Reklama

Weronika Książkiewicz z nowym chłopakiem: