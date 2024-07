Anna Wendzikowska z córeczką w weekend świętowały urodziny Patryka Ignaczaka. Partner Ani i tata Kornelii miał w sobotę 14 listopada urodziny.

Reklama

Anna wyprawiła je dla narzeczonego w domu. W przygotowaniach uczestniczyła malutka Kornelia, a do tego mama oraz córka zgrały się kolorystycznie i życzenia składały ubrane w kreacje w odcieniach szarości.

Wendzikowska napisała, że wystroiły się dla taty.

Dziewczyny wystrojone, bo tata ma urodziny. Wszystkiego najlepszego - napisała pod zdjęciem na Instagramie.

Ania Wendzikowska z córeczką Kornelią na kolanach w dniu urodzin Patryka Ignaczka:

Sobota. ☺️ dziewczyny wystrojone, bo tata ma urodziny. Wszystkiego najlepszego @pignaczak ❤️ A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on Nov 14, 2015 at 1:13pm PST

Zobacz także

A w niedzielę, mimo okropnego deszczu, odbył się rodzinny rytuał, czyli spacer

Kiedy się ma dziecko, deszcz nie deszcz, spacer musi być - napisała Ania.

Kiedy się ma dziecko, deszcz nie deszcz, spacer musi być. W sumie to dobra mobilizacja ☺️#antylen #sunday #inandout #ootd A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on Nov 15, 2015 at 11:15am PST

Miło popatrzeć na szczęście bijące z tak szczęśliwej rodzinki i aż nie chce się wierzyć, że Ania Wendzikowska ciążę i okres tuż po narodzinach córeczki wspominała źle. Niedawno Ania wyznała, że chociaż macierzyństwo jest wspaniałe, to niekoniecznie wszystko, co z nim związane jest tak kolorowe jak by się mogło wydawać...

Ale zdjęcia Ani z Kornelią, tylko zachęcają do posiadania dzieci. Prawda? :)

Ania Wendzikowska z córką tuż przed snem:

Moja mała Panda ???? A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on Nov 13, 2015 at 11:01am PST

Zobacz: Wiemy, jak Ania Wendzikowska uspokaja córeczkę! Śpiewa pewną dziwną piosenkę... Nie uwierzycie!