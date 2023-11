Związana przez wiele lat z TVN Anna Wendzikowska od pewnego czasu pracuje na własnych zasadach. Reporterka nie szczędziła gorzkich słów po rozstaniu ze stacją. Niedawno celebrytka udzieliła wywiadu Żurnaliście, w którym opowiedziała o swojej karierze, a także życiu prywatnym. W pewnym momencie temat zszedł na zarobki. Gwiazda zdradziła, ile miesięcznie potrzebuje, żeby żyć szczęśliwie. Ta kwota zszokowała internautów.

W 2022 Anna Wendzikowska zakończyła wieloletnią współpracę z "Dzień dobry TVN" i skupiła się na własnych projektach. Pod koniec października br. ukazała się książka prezenterki telewizyjnej. Celebrytka poświęca też dużo czasu na wychowywanie córek. Ostatnio gwiazda pojawiła się w podcaście Żurnalisty. W rozmowie z influencerem została zapytana, ile pieniędzy miesięcznie potrzebuje, żeby prowadzić spokojne życie. Podała kwotę kilkanaście razy wyższą od najniższej krajowej.

Wygórowana kwota zaskoczyła sporą część internautów. Pod nagraniem rozmowy w mediach społecznościowych pojawiło się sporo komentarzy od fanów, którzy sugerują, że była reporterka "Dzień dobry TVN" żyje w bańce. Zdaniem niektórych osób trudno utożsamiać się z celebrytką żyjącą w takich realiach.

Wśród internautów znalazły się również osoby, które stwierdziły, że w wypowiedzi Anny Wendzikowskiej nie ma nic dziwnego. Fani zaapelowali, by nie zaglądać innym do portfela.