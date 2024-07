Anna Wendzikowska szczerze o ciąży

Anna Wendzikowska reaktywowała swojego bloga, na którym zamieściła bardzo osobisty wpis na temat tego, jak zniosła ciążę. Ania wyznała w nim, że chociaż macierzyństwo jest wspaniałe, to niekoniecznie wszystko, co z nim związane, jest tak kolorowe, jakby się mogło wydawać...

Kornelia, córeczka Ani Wendzikowskiej i jej partnera Patryka Ignaczaka, przyszła na świat w styczniu tego roku. Od tej pory Ania relacjonuje kolejne etapy z życia rodziny na swoim profilu na Instagramie. Właśnie pokazała swój nietypowy sposób na uspokojenie córeczki. Jednak bycie mamą wcale nie jest takie różowe, jakby to wynikało z instagramowych fotek Ani. W nowym wpisie na swoim blogu dziennikarka napisała:

Później miał nastąpić krótki okres wzmożonej energii życiowej, jednak ta sielanka nie trwała długo, ponieważ zbliżał się trzeci trymestr:

Mój umysł zamienił się w jakąś papkę. Wszystko mi się myliło. Zapominałam nie tylko nazwiska (pamiętam jak nie mogłam sobie przypomnieć nazwiska Johna Travolty i tłumaczyłam komuś: no, ten scjentolog, nie Tom Cruise, tylko ten drugi, co umie tańczyć...), ale i nazwy przedmiotów. Nawet tych najbardziej podstawowych. Kiedy pojawiałam się w studio Dzień dobry TVN, żeby opowiadać o filmach musiałam sobie zapisywać najważniejsze rzeczy długopisem na nadgarstku. Moja irytacja wszystkim i wszystkimi osiągnęła punkt krytyczny. Łatwo traciłam panowanie nad sobą i ciągle na kogoś krzyczałam. Zamieniłam się w potwora. Widziałam to, ale nie potrafiłam nad tym zapanować - wyznała szczerze Ania na swojej stronie aniawendzikowska.com.